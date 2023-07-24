Иностранцам изменят правила проживания в России

В октябре 2023 года в России вступит в силу закон, упрощающий постановку на учет прибывших в страну иностранцев, сообщает «Парламентская газета».

Закон расширяет перечень случаев, когда иностранец может самостоятельно подать в МВД уведомление о прибытии в страну. Такое право появляется у тех, у кого есть аккаунты на «Госуслугах», у тех, кто прибывает по визе и проживает по адресу, указанному в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд, а также те, кто заключают с принимающей стороной договор найма жилья, уточняет издание со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

В МВД также очертили перечень документов, который потребуется для постановки на учет по новым правилам. Иностранцы должны будут приложить к электронному уведомлению о прибытии удостоверение личности, в том числе на его не достигших 18-летия детей, копии документов, подтверждающих право принимающей стороны на жилье, копии миграционных карт и копии документов о родственных отношениях, с переводом на русский язык.

Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, упрощать процедуру миграционного учета целесообразно для того, чтобы законопослушные иностранцы могли проще легализоваться в РФ. Он также подчеркнул, что важно не впадать в крайности, ведь вопросы контроля миграционных потоков всегда значимы в вопросе нацбезопасности.