Патриарх Кирилл в День Крещения Руси совершит молебен в центре Москвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - День Крещения Руси, совершит праздничный молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади, ковчег с частицей мощей князя Владимира при этом вынесут из Кремля к памятнику для поклонения верующих. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале информационной службы Московской епархии РПЦ.