Жители Петербурга назвали лучший городской парк для летних прогулок

Газета «Петербургский дневник» и «Единая карта петербуржца» провели опрос, в ходе которого выяснили, в каких городских парках предпочитают отдыхать местные жители.

Так, 20 процентов опрошенных выбрали Летний сад, 17 процентов — парк 300-летия Санкт-Петербурга, 15 процентов — Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова. По восемь процентов набрали Приморский парк Победы и Таврический сад, по семь процентов — «Сосновка» и Ботанический сад.

Также некоторые респонденты упомянули в качестве любимого места для прогулок Юсуповский сад, Александровский парк, Михайловский сад.

Ранее стало известно, что посещаемость парков в Подмосковье выросла. В числе самых посещаемых парков «Пехорка» (г. о. Балашиха), Центральный парк культуры и отдыха (г. о. Пушкинский), Парк Толстого (г. о. Химки), передает РИАМО.