Названа марка любимых рыбных консервов в России

Торговая сеть «Пятёрочка» проанализировала, какую рыбу предпочитают покупатели и как часто они добавляют морепродукты в свой рацион. Выяснилось, что 57% отдают предпочтение соленой, а не копченой рыбе и, как правило, выбирают форель.

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Одной из самых популярных позиций рыбной продукции оказались консервы. Всего с начала года покупатели сети приобрели их более 10 млн штук только из ассортимента собственной торговой марки Fish House. Большим спросом пользуются сардины ИВАСИ (5,7 млн шт.) и шпроты в масле (около 3 млн шт.). Помимо консерв потребители часто выбирают и рыбные закуски. Например, только за первое полугодие они приобрели более 2,5 млн упаковок вяленой рыбы «желтый полосатик».

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Заметный рост спроса в 2023 году также наблюдается на имитированную икру. Только за первые пять месяцев текущего года ее продажи увеличились более чем вдвое (на 112%) год к году. Интерес покупателей активизирует и расширение ассортиментной линейки. В конце первого квартала сеть вывела на полку сразу несколько новых позиций: черную имитированную икру со вкусом осетровой икры, а также красную имитированную икру со вкусом лососевой икры.

«Спрос на рыбную продукцию собственных торговых марок продолжает стабильно расти. Покупатели пробуют нашу продукцию, высоко оценивают качество и возвращаются за ней снова и снова. Популярностью пользуются консервы, пресервы, коктейли из морепродуктов, а также ломтики соленой и копченой рыбы. Спрос на такую продукцию традиционно возрастает перед гендерными праздниками и Новым годом», — заявила директор департамента собственных торговых марок торговой сети «Пятёрочка» Елена Рудова.