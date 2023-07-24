В Магнитогорске врачи выходили новорожденного весом менее 700 граммов

«У нас профессиональный коллектив. Когда поступает такой малыш, с первых секунд мы все действуем как единый организм, каждый сотрудник знает, что и как делать, чтобы помочь ребенку. Одна из главных задач отделения – стабилизировать дыхание ребенка, научить его самостоятельно дышать», — объяснила Чуканова.