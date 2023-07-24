Мишустин назвал приоритетом улучшение жизни в малых и исторических городах

Российские власти считают одной из ключевых задач улучшение жизни в малых и исторических городах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Улучшение жизни в малых городах и исторических поселениях является стратегическим приоритетом, без чего невозможно достичь национальной цели развития, поставленной президентом", - сказал он на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".
Глава кабмина обратил внимание, что малых городов в России - "существенное большинство", и они отражают многообразие страны, "хранят ее культуру, историю, традиции, вносят значительный вклад в экономику".
"Это и известные туристические центры, среди которых Плес, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Болгар. И промышленные моногорода - Череповец, Губкин, Кировск. И порты, такие как Находка, Выборг, Магадан. И наукограды - Мичуринск, Кольцово, Обнинск", - напомнил он.
Мишустин подчеркнул, что именно такие населенные пункты "формируют каркас страны - от Анадыря до Балтийска, от Певека до Дербента".
"Зачастую они больше всего нуждаются в поддержке государства. Ведь чем меньше населенный пункт, тем сложнее найти средства на его обновление или благоустройство, обеспечение современных, удобных для проживания условий, чтобы люди не уезжали из родных мест, а оставались там работать и создавать семью", - указал он.