Мишустин назвал приоритетом улучшение жизни в малых и исторических городах

"Зачастую они больше всего нуждаются в поддержке государства. Ведь чем меньше населенный пункт, тем сложнее найти средства на его обновление или благоустройство, обеспечение современных, удобных для проживания условий, чтобы люди не уезжали из родных мест, а оставались там работать и создавать семью", - указал он.