Роскачество напомнило, что делать в случае срыва пломбы на счетчике воды

Начисления за воду проводятся по приборам учета, которые должны быть опломбированы. Категорически запрещается демонтировать счетчик, не ставя в известность ресурсоснабжающие организации (РСО) или управляющие организации (УО), и самовольно срывать пломбу, напоминают в Роскачестве.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Повреждение пломбы на приборе учета может быть намеренным (жилец срывает пломбу, пытаясь вмешаться в работу счетчика, установив средства для его "накрутки" и пр.) либо случайным или вынужденным (например, во время устранения аварии или из-за детских шалостей).

Видео дня

За умышленное повреждение или срыв пломбы на приборе жителя могут привлечь к к административной ответственности по ст.19.2 КоАП РФ. Простым гражданам грозит штраф в размере от 100 до 300 рублей, должностным лицам - в 300-500 рублей.

Штрафы невелики. Но срыв пломбы в большинстве случаев повлечет перерасчет платежей за пользование коммунальными услугами. И иногда эти перерасчеты могут быть "драконовскими".

Как следует из Правил предоставления коммунальных услуг, исполнитель вправе проводить проверки состояния приборов учета, при этом он может проверить как целостность прибора, так и наличие и сохранность контрольных пломб, говорит замдиректора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества ИгорьПоздняков. "Если пломбы будут нарушены, это может быть признано несанкционированным вмешательством в работу прибора учета. При обнаружении в ходе проверки таких нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета с дальнейшим перерасчетом платы за коммунальную услугу", - поясняет он.

Случаи, когда жителям делают огромный перерасчет из-за повреждения пломбы на приборе учета, нередки, добавляет федеральный координатор проекта "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов. Но можно предотвратить перерасчёты, если повреждение произошло непреднамеренно.

Что делать, если пломба повреждена? Как только вы заметили, что пломба не на месте, сразу нужно сообщить в управляющую или ресурсоснабжающую организацию точное временя, дату и обстоятельства, при которых это было обнаружено. Нужно также сразу подать заявку на повторное опломбирование. После этого придут сотрудники УК или РСО и составят акт, один экземпляр которого обязательно должен сохраниться у жителя.

Если жителю известно, почему повреждена пломба, то укажите и эту информацию, чтобы доказать, что с вашей стороны не было злого умысла.

Учитывайте, что за повторное опломбирование придется заплатить. В целом, срыв пломбы не влияет на корректность работы счетчика, но может свидетельствовать о несанкционированном вмешательстве в его работу.

Что будет, если вовремя не сообщить о срыве пломбы? Если житель, обнаружив повреждения, не сообщит оперативно в РСО или УК и будет продолжать дальше пользоваться счетчиком, то при очередной поверке это могут расценить как несанкционированное вмешательство, отмечает Козлов. Тогда будет сделан перерасчет по нормативу потребления и, соответственно, количеству зарегистрированных лиц в жилом помещении, за три месяца с умножением на коэффициент 10.

И здесь уже добиваться правды придется через суд.