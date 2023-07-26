Из Челябинска в Алма-Ату запустят прямые рейсы

Китайская авиакомпания "Чэнду Эйрлайнс" (Chengdu Airlines) станет первым после пандемии иностранный авиаперевозчиком, который начнет выполнять рейсы во Владивосток. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Владивостока, 28 и 29 июля запланированы рейсы в столицу Приморья из Харбина.
"На 28 и 29 июля запланированы рейсы из Харбина во Владивосток и обратно авиакомпании "Чэнду Эйрлайнс". Она станет первым иностранным авиаперевозчиком в аэропорту Владивостока после пандемии", - сообщили в пресс-службе.
Самолет будет летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Предполагается, что новый рейс позволит сократить время в пути из китайского города Чэнду до Владивостока до одного дня.
Как сообщает представительство МИД России во Владивостоке, поставленный на линию самолет ARJ21 является разработанным и произведенным в Китае среднемагистральным пассажирским лайнером, способным перевозить от 70 до 150 пассажиров на расстояние до 3,7 тыс. км. В коммерческой эксплуатации находится с 2016 года.