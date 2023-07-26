Из Челябинска в Алма-Ату запустят прямые рейсы

Китайская авиакомпания "Чэнду Эйрлайнс" (Chengdu Airlines) станет первым после пандемии иностранный авиаперевозчиком, который начнет выполнять рейсы во Владивосток. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Владивостока, 28 и 29 июля запланированы рейсы в столицу Приморья из Харбина.

"На 28 и 29 июля запланированы рейсы из Харбина во Владивосток и обратно авиакомпании "Чэнду Эйрлайнс". Она станет первым иностранным авиаперевозчиком в аэропорту Владивостока после пандемии", - сообщили в пресс-службе.

Самолет будет летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Предполагается, что новый рейс позволит сократить время в пути из китайского города Чэнду до Владивостока до одного дня.