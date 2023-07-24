Основатель Superjob.ru рассказал, кто чаще всего работает удаленно

Основатель Superjob.ru Захаров рассказал, кто чаще всего работает удаленно
Аналитики установили, что почти половина россиян, работающих дистанционно, предпочтет потерять работу, но не возвращаться в офис. В то же время на рынке труда идет активное смещение приоритетов. Об этом рассказал основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров.
По его словам, количество удаленных вакансий продолжает снижаться.
— Сейчас вакансий с удаленной занятостью несколько меньше, чем год назад, — сказал Алексей Захаров в комментарии «Радио 1».
По его словам, зарплата у удаленных и офисных работников почти не отличается. Специалист подчеркнул, что не всем профессиям подходит онлайн-формат работы. Чаще всего на «удаленку» уходят программисты, представители творческих профессий.
Алексей Захаров добавил, что часто удаленный формат работы выбирают женщины в декрете.
Исследователи из Великобритании рассказали, как через 80 лет будет выглядеть типичный работник на удаленке. По мнению экспертов, у людей, работающих из дома, к концу текущего столетия будут темные опухшие глаза и пальцы на руках, напоминающие когти.