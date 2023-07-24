Основатель Superjob.ru рассказал, кто чаще всего работает удаленно

Аналитики установили, что почти половина россиян, работающих дистанционно, предпочтет потерять работу, но не возвращаться в офис. В то же время на рынке труда идет активное смещение приоритетов. Об этом рассказал основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров.

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По его словам, количество удаленных вакансий продолжает снижаться.

— Сейчас вакансий с удаленной занятостью несколько меньше, чем год назад, — сказал Алексей Захаров в комментарии «Радио 1».

По его словам, зарплата у удаленных и офисных работников почти не отличается. Специалист подчеркнул, что не всем профессиям подходит онлайн-формат работы. Чаще всего на «удаленку» уходят программисты, представители творческих профессий.

Алексей Захаров добавил, что часто удаленный формат работы выбирают женщины в декрете.