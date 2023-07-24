Стало известно о страхе россиян перед диверсиями, наемниками и насекомыми

Коммуникационная компания КРОС назвала главные источники тревог и страхов россиян во втором квартале 2023 года. Больше всего граждане боятся диверсий, насекомых и наемников. Об этом «Коммерсантъ».

© Unsplash.com

Стало известно, что тревожность, связанная с диверсионной деятельностью, выросла вдвое, она остается в лидерах второй квартал подряд. Ключевым фактором возникновения этих состояний стала атака беспилотников на Москву 30 мая, а также покушение на писателя Захара Прилепина, рейды диверсантов в Белгородскую область, атаки дронов в ряде регионов России.

На втором месте среди страхов россиян стал неудавшийся мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Несмотря на то, что ситуация быстро разрешилась, в соцсетях появилось множество конспирологических версий, которые усиливали напряжение в обществе.

В тройку лидеров также вошли стихийные бедствия, затем — опасения, связанные с украинским контрнаступлением, ростом ядерной угрозы, отравлениями пищей и алкоголе.

Кроме того, россияне боятся насекомых — тревожность возникает в связи нашествием непарного шелкопряда и других вредителей. Также граждан беспокоит ущемление российского спорта на мировой арене.