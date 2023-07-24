День флориста и День рождения растворимого кофе: какие праздники отмечают в 24 июля

24 июля в мире отмечается множество праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов. Самые примечательные из них — День флориста в России, День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, День рождения растворимого кофе.

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День флориста в России

24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии — День флориста.

Работа в этой сфере может приносить как радостные моменты, так и негативные. В большей степени флорист — творческая профессия. Без любви к цветам и развитого воображения невозможно создать во флористике действительно красивый букет.

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Святая равноапостольная великая княгиня Ольга приняла крещение под именем Елена. Она была язычницей из дома князей Изборских. Княгиня вошла в историю как мудрый и великий правитель, а также создатель государственной жизни и культуры Древней Руси.

День рождения растворимого кофе