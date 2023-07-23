Смерч образовался над пляжем в Краснодарском крае
Смерч образовался над пляжем в Краснодарском крае. Видео стихии очевидцы опубликовали в Telegram-канале «Темрюк Инфо».
Воронку зафиксировали над морем близ станицы Голубицкой.
Она образовалась над водой и двигалась в сторону пляжа. Отдыхающие реагировали бурно, опасаясь, что смерч обрушится на побережье.
«Детей убирайте, мало ли, может сюда дойдет», - говорит женщина на видео.
Затем отдыхающие начинают взволнованно обсуждать природное явление:
- Он сюда к нам идет!
- Ой, как красиво!
- Страшно!
- Он к нам приближается, это очень плохо.
- Он заканчивается, смотри вниз как скатывается...
Очевидцы говорят, что смерч рассеялся за полторы минуты. Он не успел дойти до берега и причинить ущерб. В комментариях отметили, что « не видно, что люди испугались» и «наши люди живучие».
Сегодня в Краснодарском крае объявили экстренное штормовое предупреждение из-за непогоды и формирования смерчей.