Смерч образовался над пляжем в Краснодарском крае. Видео стихии очевидцы опубликовали в Telegram-канале «Темрюк Инфо».

© CC BY 2.0 / Jef Nickerson / Waterspout

Воронку зафиксировали над морем близ станицы Голубицкой.

Она образовалась над водой и двигалась в сторону пляжа. Отдыхающие реагировали бурно, опасаясь, что смерч обрушится на побережье.

«Детей убирайте, мало ли, может сюда дойдет», - говорит женщина на видео.

Затем отдыхающие начинают взволнованно обсуждать природное явление:

- Он сюда к нам идет!

- Ой, как красиво!

- Страшно!

- Он к нам приближается, это очень плохо.

- Он заканчивается, смотри вниз как скатывается...

Очевидцы говорят, что смерч рассеялся за полторы минуты. Он не успел дойти до берега и причинить ущерб. В комментариях отметили, что « не видно, что люди испугались» и «наши люди живучие».