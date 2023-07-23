Папа Франциск предложил встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы

Папа римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он сослался на личный разговор с понтификом, передает ТАСС.

Севастьянов рассказал, что понтифик совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября. Его транзитной остановкой станет Москва - самолет папы остановится в столичном аэропорту.

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию», - сказал Севастьянов.

Прецедент, по его словам, уже был. В 2016 году Франциск и Кирилл встречались в аэропорту Гаваны. Аэропорт считается нейтральной зоной. Поэтому встреча религиозных деятелей не вызовет критики выступающих против визита главы католиков в Россию.

Севастьянов добавил, что если патриарх откликнется, то встреча может произойти 31 августа или 4 сентября. В эти дни папа будет транзитом в Москве.