Путин и Лукашенко попали на свадьбу россиян в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко попали на свадьбу россиян в Санкт-Петербурге. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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На кадрах видно, как во время общения Путина с россиянами к главе государства подходит невеста и просит сфотографироваться с президентом, а также сообщает о том, что сегодня у нее состоялась церемония венчания.

Путин дал согласие на фотографию, а также задал вопрос о том, где находится жених его собеседницы. Спустя несколько секунд в кадре появился молодой мужчина, и пара сфотографировалась с главой государства.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора пообщались с собравшимися на площади россиянами.