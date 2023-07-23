Умер Валентин Георгиу, автор музыки к фильмам "Малыш" и "Воспоминания детства"

В Бухаресте в возрасте 95 лет скончался Валентин Георгиу, пианист и композитор, один из самых заметных в современной Румынии. О смерти маэстро в соцсети сообщил певец Сезар Уату.

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Георгиу родился в 1928 году в Галаце. На фортепиано играл с пяти лет, в девять получил стипендию. Закончил столичную Музыкальную академию. В конце 30-х годов учился в Париже. В пятнадцать лет дебютировал на сцене главного концертного зала Бухареста в составе филармонического оркестра. В 1950-го - солист филармонии.

Гастролировал по всему миру, в том числе в СССР. Записывался на радио и ТВ, был членом жюри десятков престижных конкурсов.