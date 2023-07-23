Эксперт рассказала о самых выгодных месяцах для отпуска в 2024 году

Эксперт Юлия Санина рассказала, что самые выгодные месяцы для отпуска с точки зрения доходов в 2024 году — это июль, август, а также октябрь. А в оставшиеся месяцы 2023 года пойти отдыхать выгоднее всего будет в августе, пишет РИА Новости.

«Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит в доходах сотрудник не потеряет. В августе 22 рабочих дня, поэтому его также можно рассмотреть для отдыха», — отметила эксперт.

При этом, по словам Саниной, в 2024 году лучше не планировать отдых в январе, мае и июне. Дело в том, что в эти месяцы минимальное количество трудовых дней из-за праздников.

В текущем же году выгоднее всего пойти в отпуск в августе. Рабочий день в этом месяце стоить дешевле, а значит размер отпускных приблизится к зарплате. Однако брать отпуск в 2023 году не стоит в октябре, ноябре и декабре.

Санина напомнила, что понятие выгодного и невыгодного месяца для отдыха существует из-за того, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата.

Ранее турагенты подсказали российским путешественникам эффективный способ сэкономить на летнем отпуске — купить путевки за рубеж со скидками до 50 процентов россиянам предлагается по акции раннего бронирования. По данным экспертов, выгоднее всего туры можно приобрести за шесть-семь месяцев до предполагаемого отпуска.