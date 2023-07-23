Ущерб от преступлений в России снизился вдвое

Ущерб от преступлений в России по итогам первого полугодия 2023 года составил около 285 миллиардов рублей, что почти вдвое меньше, чем за аналогический период годом ранее, приводит ТАСС данные МВД. Цифры приблизились к значениям 2021 года, когда за первые шесть месяцев размер ущерба из-за преступлений оценивался в 222 млрд рублей, что стало минимальным показателем последних трех лет.

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Ущерб от преступлений составил 284,3 млрд рублей, что на 42,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем существенная часть ущерба (81,6%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа, — отмечается в материалах статистики МВД.

Количество преступлений экономической направленности по сравнению с прошлым годом сократилось на 4,8%, ущерб от них оценивается в 151,5 млрд рублей, что превышает 50% общего ущерба от всех преступлений. Всего же за первые полгода в России зарегистрировали 983,7 тысячи преступлений.