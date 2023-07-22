Актера Игоря Ясуловича ввели в кому

Народного артиста России Игоря Ясуловича, госпитализированного ранее с воспалением почек, врачи ввели в искусственную, медикаментозную кому.

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Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на "осведомленный источник". Кроме того стало известно, что накануне 81-летнему актеру переливали кровь, у него "обнаружились серьезные осложнения во внутренних органах".

Игорь Николаевич Ясулович был госпитализирован из дома 12 июля - после резкого ухудшения самочувствия, медики диагностировали у него тубулоинтерстициальный нефрит, воспаление почек. Отмечено, что артиста прооперировали, после чего поместили в реанимацию.