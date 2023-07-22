Актера Игоря Ясуловича ввели в кому
Народного артиста России Игоря Ясуловича, госпитализированного ранее с воспалением почек, врачи ввели в искусственную, медикаментозную кому.
Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на "осведомленный источник". Кроме того стало известно, что накануне 81-летнему актеру переливали кровь, у него "обнаружились серьезные осложнения во внутренних органах".
Игорь Николаевич Ясулович был госпитализирован из дома 12 июля - после резкого ухудшения самочувствия, медики диагностировали у него тубулоинтерстициальный нефрит, воспаление почек. Отмечено, что артиста прооперировали, после чего поместили в реанимацию.
Игорь Ясулович родился в 1941 году. На экранах - с 60-х: "Девять дней одного года", "Приключения Кроша", "Город мастеров", "Айболит-66", "Бриллиантовая рука", "Через тернии к звездам", десятки других лент.