Пруд расчистили в одном из старейших парков Подмосковья

В городском округе Егорьевск завершены работы в рамках программы «100 прудов и озер» на 2023 год, и расчищен пруд площадью 0,3 га в Техническом саду. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Этот водоем стал победителем в ходе голосования жителей на портале «Добродел». За него отдали свои голоса более 1,2 тыс. человек, принявших участие в голосовании. Перед расчисткой были ликвидированы все незаконные источники сбросов, в ходе работ из акватории удалены мусор и избыточная водная растительность», – цитирует пресс-служба министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Отмечается, что в администрации Егорьевска разрабатываются планы по дальнейшему благоустройству Технического сада, одного из старейших парков Подмосковья, заложенном еще в начале XX столетия. Технический сад находится в центральной части города и имеет историческую значимость. Он был разбит еще до революции рядом с Электромеханическим училищем имени цесаревича

Алексея.