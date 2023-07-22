$90.38-0.47100.66-1.18

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выгул опасных собак без намордника

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о штрафах за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. Об этом пишет «Парламентская газета».

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выгул опасных собак без намордника
© РИА Новости

По данным газеты, законопроект изначально был внесен в петербургское Заксобрание 22 марта. Авторы проекта предложили распространить действие закона на все российские регионы.

Согласно предложенным поправкам, за выгул опасных собак без намордника предлагается взимать с физических лиц от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, с должностных лиц - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, с юридических - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Парламентарии предложили прописать в КоАП примечание о том, что выгул собак на огороженной территории, принадлежащей владельцам животного, не образует состава административного правонарушения.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости