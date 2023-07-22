Семь поездов задерживаются на участке Крымской железной дороги

На участке Крымской железной дороги задерживаются семь поездов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

В пресс-службе пояснили, что причиной задержки стала атака украинского беспилотника на склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма.

Четыре состава задерживаются по направлению в Крым, три - по направлению из Крыма, уточнили в компании.