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Семь поездов задерживаются на участке Крымской железной дороги

На участке Крымской железной дороги задерживаются семь поездов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Семь поездов задерживаются на участке Крымской железной дороги
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что причиной задержки стала атака украинского беспилотника на склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма.

Четыре состава задерживаются по направлению в Крым, три - по направлению из Крыма, уточнили в компании.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар с помощью беспилотников по инфраструктурным объектам республики.

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