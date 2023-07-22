Бубонную чуму нашли на границе России и Монголии. Бактерию обнаружили, взяв анализы у погибшего детеныша сурка, сообщает ТАСС.

Патоген бубонной чумы зафиксировали в монгольском аймаке (регионе) Завхан, который находится на границе с РФ. Специалистам привезли погибшего детеныша сурка, найденного в поселении Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат.

«Бактериологические исследования по состоянию на 16:00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы», - сказала Лхунрэв Роломжав, представитель Национального центра Моноголии по изучению зоонозных инфекций.

Отмечается, что заразившихся людей нет. Сейчас местным жителям и туристам запрещено охотиться на сурков и употреблять в пищу их мясо.

Всего в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках.