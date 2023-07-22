Госслужба становится непопулярной у москвичей и петербуржцев

Жители Москвы и Санкт-Петербурга все реже изъявляют желание посвятить себя государственной службе, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob. Так, согласно исследованию, лишь 36% москвичей и 35% петербуржцев хотели бы работать чиновниками.

© News.ru

Показатель желания жителей столиц работать на госслужбе снизился на 10% в сравнении с результатами прошлого года. При этом в регионах доля населения, желающего пойти на госслужбу, возросла. Так, сообщается, что чиновниками хотели бы стать 37% жителей регионов.

Соответствующие показатели по стране в целом также сократились. В 2022 году чиновниками хотели стать 37% опрошенных. Теперь же трудиться на госслужбе согласны 36%. При этом чаще такое желание высказывают мужчины и россияне старше 45 лет.

Опрос проводился по всей России среди населения старше 18 лет в период с 14 по 18 июля. Выборка составила 1600 респондентов.