Синоптики спрогнозировали погоду на август

Август в Европейской части России будет умеренно-теплым и засушливым. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет МК.

По его словам, август не принесет природных аномалий. Температура превысит климатическую норму на «пару градусов». Сильные дожди не ожидаются: выпадет норма осадков.

Шувалов делает вывод, что лето продолжится в европейских регионах России.

В июле погода на данной части страны отмечалась резким похолоданием и сильными ливнями. В середине месяца температура соответствовала осенней. Отдельные регионы обновили исторический максимум по осадкам.