Домогаров обвинил Кончаловского в отсутствии поддержки в трудный момент

Бывшая супруга актера Александра Домогарова Ирина Гуненкова столкнулась с онкологическим заболеванием. Диагноз ей поставили два года назад. Сейчас ей перестало помогать лечение. Домогаров старается поддерживать ее и сына Александра Домогарова-младшего. Он рассказал о нелегких буднях и вспомнил, как однажды с ним поступил режиссер Андрей Кончаловский.

По его словам, сын сейчас переживает тяжелые времена. Ему пришлось отказаться от съемок проекта, который он долго ждал — результаты анализов пришли за день до старта процесса. Отец Домогарова-младшего поддерживает сына, как может, и призывает не осуждать его наследника за якобы срыв проекта.

В то же время актер вспомнил, как Кончаловский убрал его из спектаклей. Это случилось, когда бывшей супруге Домогарова впервые поставили диагноз. Актер отметил, что в годы, когда у Кончаловского произошла трагедия в семье — в 2013 году произошло ДТП во Франции, после которого дочь режиссера впала в кому — к нему все отнеслись с пониманием, но сам он не проявил его.

— Когда заболела Ирина, мы вместе с сыном за ней ухаживали. Конечно, это отнимало силы. И в это же время Кончаловский снял меня со спектаклей. Когда в его семье случилась беда, все, и я в том числе, отнеслись с пониманием. А он — нет, — приводит слова Домогарова «Комсомольская правда».