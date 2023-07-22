Опрос: Самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Сочи

Самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом говорится в итогах исследования сервиса «Работа.ру», пишет RT.

Специалисты опросили 2,9 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. По мнению респондентов, самые счастливые — жители столицы, Сочи, Петербурга, Калининграда, Краснодара. Также опрошенные называли счастливыми тех, кто живет в Казани, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Самыми важными критериями «счастливых» городов были названы высокий уровень жизни (45%), красивая природа (33%), близость к морю и климат (32%).