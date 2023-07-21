В Воронеже пара занялась сексом у Памятника Славы

В Воронеже на видео засняли возлюбленных, которые занимались сексом у мемориала воинской славы, распложенном в Коминтерновском районе города. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Типичный Воронеж».

© Телеграм-канал 360tv

По сообщениям очевидцев, запись была сделана 20 июня. На ней пара занимается непристойностями, сидя неподалеку от Вечного огня. Мемориал Славы, который пара осквернила своим поведением, установлен на братской могиле, где покоится более 10 тысяч советских воинов, защищавших город в Великую Отечественную войну.

Один из очевидцев заявил о поведении воронежцев в полицию, сообщили «Вести Воронеж». Правоохранители начали проверку.