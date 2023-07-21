Специалисты напомнили о наказаниях за несвоевременную оплату ЖКУ

Должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг перестают выплачивать льготы и субсидии. Об этом и других наказаниях, предусмотренных для неплательщиков, россиянам напомнили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области .

Специалисты отметили, что оплата коммунальных услуг: плата «за комфорт и безопасность, за вывоз отходов, за свет, тепло и электричество, за работающие лифты и отремонтированные подъезды, за чистую воду и исправное газовое оборудование». Долги, в свою очередь, приводят к помехам в работе коммунальных служб, а также росту цен на услуги — неплательщик платит больше, хоть и с отсрочкой. С 31 дня просрочки за ЖКУ начисляются пени: с 31-го дня их размер составляет 1/300, а с 91-го — 1/130 ставки рефинансирования Центробанка.