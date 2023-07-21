Минздрав предложил прекратить массовую вакцинацию от COVID-19

Минздрав России предложил завершить массовую вакцинацию от COVID-19, сосредоточившись только на уязвимых категориях граждан. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Причиной такого решения в Минздраве назвали стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и высокий уровень коллективного иммунитета против коронавируса.

Речь идет лицах старше 18 лет, которые не болели или не прививались против COVID-19, пенсионерах и россиянах, имеющих хронические заболевания, в том числе бронхелегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, ВИЧ, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.