Закон об образовании: какие изменения произойдут в школах с 1 сентября

Одна из поправок вводит пятидневную учебную неделю — с понедельника по пятницу — в образовательных учреждениях, работающих по системе четвертей. Суббота и воскресенье станут выходными. Таким образом планируется снизить нагрузку на учеников, улучшив их здоровье и успеваемость, а также сделать график каникул более регулярным и удобным. Также с 1 сентября в школах РФ начнет действовать единая образовательная программа по ряду предметов, в том числе русскому языку, литературе, истории, обществознанию и другим. С этой целью Минопросвещение изменит порядок разработки учебников.