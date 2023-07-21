Закон об образовании: какие изменения произойдут в школах с 1 сентября
Госдума приняла во II и III чтениях поправки к закону «Об образовании». «Рамблер» собрал главные изменения, которые произойдут в школах РФ 1 сентября.
Одна из поправок вводит пятидневную учебную неделю — с понедельника по пятницу — в образовательных учреждениях, работающих по системе четвертей. Суббота и воскресенье станут выходными. Таким образом планируется снизить нагрузку на учеников, улучшив их здоровье и успеваемость, а также сделать график каникул более регулярным и удобным. Также с 1 сентября в школах РФ начнет действовать единая образовательная программа по ряду предметов, в том числе русскому языку, литературе, истории, обществознанию и другим. С этой целью Минопросвещение изменит порядок разработки учебников.
Кроме того в учебной программе появятся новые предметы: профориентационные занятия, трудовое обучение, курс по противодействию коррупции, а на смену Основ безопасности жизнедеятельности придут Основы безопасности и защиты Родины.
Также с 1 сентября школьников начнут учить применению беспилотников на уроках начальной военной подготовки. Занятия будут посвящены видам, предназначению, тактико-техническим характеристикам, общему устройству дронов, способам ведения разведки местности и противодействия БПЛА противника.