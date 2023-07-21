Синоптик прокомментировал погодные аномалии лета

«Вот мы в результате и получаем Южную Европу, где воздух из жаркой и сухой Африки, в результате там 40—45 градусов тепла, а мы с вами оказываемся в северных потоках, где циклоны несут дожди, и температура с арктическим воздухом в лучшем случае выходит на уровень сентября», — пояснил Леус.