В Госдуму внесли закон о возможности прекращения полученного по рождению гражданства

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает утвердить механизм прекращения гражданства в определённых случаях на лиц, которые имеют его с рождения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Госдумы.

Лишать гражданства тех, кто имеет его с рождения, предлагается за действия, создающие угрозу нацбезопасности России. В качестве примера приводится дезертирство, дискредитация ВС России и призывы к экстремизму.