В России родился Владимир Путин

В Санкт Петербурге родился тезка президента России Владимира Путина по имени и фамилии. Об этом пишет Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

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По информации авторов поста, мальчик появился на свет 10 июля. Мать ребенка назвала его в честь своего отца.

«Он тоже Владимир и однофамилец президента России», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что человек с именем Владимир призван приводить людей к порядку и согласию.