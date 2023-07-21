Последний генпрокурор СССР попал в больницу

Последний Генпрокурор СССР Николай Трубин попал в больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 91-летний Трубин обратился в больницу самостоятельно: он пожаловался на отдышку и слабость. Тогда врачи провели обследование и выявили у мужчины нарушение ритма сердца и синдром слабости синусового узла. Отмечается, что это заболевание кровеносной системы.

Тогда в больнице приняли решение госпитализировать Трубина в отделение кардиологии.

Трубин занимал должность Генерального прокурора СССР с декабря 1990 по август 1991 года.