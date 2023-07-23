Умер исполнитель песни «Наша служба и опасна и трудна» Лабковский

22 июля на 85-м году жизни скончался советский и российский певец Эдуард Максович Лабковский. Песня "Незримый бой" ("Наша служба и опасна и трудна") в его исполнении, звучащая в "Следствие ведут ЗнаТоКи", стала настоящим культом и одной из "визиток" сериала.

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Не меньшую славу заслужила и "Песня десантников" из другого советского кинокульта - ленты 1977 года "В зоне особого внимания". Вокал Эдуарда Максовича звучит в "Сибириаде". "Хорошая погода" из комедии "Старый знаковый" - это тоже Лабковский.

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Эдуард Лабковский родился 24 июля 1938 года в Казахской ССР. Рано потерял отца - в три года, с семьей переехал в Москву. Учился в музыкальной школе - скрипке. После средней школы работал слесарем-сборщиком авиационных двигателей на заводе. Во время службы в армии занимался художественной самодеятельностью, был переведен в ансамбль Киевского военного округа. После демобилизации учился в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, занял первое место в конкурсе вокальных вузов на лучшее исполнение советской песни.

Далее - солист Оперной студии при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Много работал с Шаинским, Лядовой, Птичкиным, Богословским, Пахмутовой, принимал участие в их авторских концертах, записывался на радио, работал в оркестре "Советская песня" под руководством Мажукова, с которым гастролировал по стране. С начала 70-х года выступал как солист хора Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнив и записав более ста песен советских и российских композиторов. Лабковский - один из первых исполнителей песни "День Победы".

Выезжал с концертами в Афганистан, Таджикистан, Югославию, Приднестровье. Прямо у орудий, на боевых позициях, пел для солдат.