Сын актера из "Бриллиантовой руки" Игоря Ясуловича рассказал о состоянии отца
Алексей Ясулович сообщил, что о выписке отца из больницы пока говорить рано. При этом состояние народного артиста РФ Игоря Ясуловича оценивается как стабильное и есть положительная динамика.
"Состояние стабильное… Динамика положительная, но когда выписывать, пока неизвестно", - сказал он РИА Новости.
Ранее стало известно, что 81-летний актер был подключен к аппарату ИВЛ. До этого он сам выходил на связь и рассказывал СМИ о самочувствии после двух операций. Врачи диагностировали у него острое повреждение почек после экстренной госпитализации 18 июля.
Зрители помнят его роли в "Бриллиантовой руке", "12 стульях" и "Золотом телёнке", "Городе мастеров", "Гардемаринах". На его счету также множество работ по озвучке.