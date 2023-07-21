Сын актера из "Бриллиантовой руки" Игоря Ясуловича рассказал о состоянии отца

Алексей Ясулович сообщил, что о выписке отца из больницы пока говорить рано. При этом состояние народного артиста РФ Игоря Ясуловича оценивается как стабильное и есть положительная динамика.

"Состояние стабильное… Динамика положительная, но когда выписывать, пока неизвестно", - сказал он РИА Новости.

Ранее стало известно, что 81-летний актер был подключен к аппарату ИВЛ. До этого он сам выходил на связь и рассказывал СМИ о самочувствии после двух операций. Врачи диагностировали у него острое повреждение почек после экстренной госпитализации 18 июля.