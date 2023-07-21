В Кремле рассказали о самых уважаемых людях в России

«Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участники специальной военной операции. Вчера мы проводили на легендарном Бородинском поле современную, высокотехнологичную, обновленную «Зарницу». Я разговаривал с ребятами-участниками: для каждого из них люди, которые сегодня с оружием в руках защищают нашу страну, — настоящие герои и настоящий пример для подражания. Они смотрят на вас и хотят стать такими же», — отметил Кириенко, обращаясь к участникам форума.