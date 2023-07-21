В Бородино прошел финал игры «Зарница 2.0»

На Бородинском поле в Московской области завершились финальные испытания «Зарницы 2.0», в котором участники соревновались в управлении дронами и противостоянии информационным атакам, сообщает пресс-служба «Движения первых».

© Пресс-служба «Движения первых»

Финал игры прошел на территории музея-заповедника «Бородинское поле». Успехи команд оценили первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, председатель правления Движения Первых Григорий Гуров, руководитель «Молодежки Народного фронта» Владимир Тараненко и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

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«Обновленная Зарница, прежде всего, – это высокий технологический уровень, реальная подготовка обращению с современным оборудованием. Главное, она воспитывает чувство командной работы, требующей мужества и выносливости, патриотизма, и демонстрирует преемственность лучших традиций», — отметил Кириенко.

В Московской области игра проходила в течение двух дней. Приехав в Бородино, участники приступили к обустройству своих базовых лагерей. Ребята были разделены на четыре команды, названия которых определялись по цветам: красные, синие, зеленые, оранжевые.

После установки периметра и обеспечения безопасности лагеря участники успешно выполнили задания, чтобы получить необходимое оборудование, включая средства связи и дрон для проведения разведки.

Второй день начался с боевых заданий. Ранним утром команды выполнили первую задачу, когда лазертаг-группа атаковала лагерь условного противника. Затем команды покинули базовые лагеря и прошли по маршруту через водные преграды. На своем пути участники «Зарницы 2.0» должны были устраивать засады, выявлять затаившегося противника. Для выполнения задач нужно было применять навыки современной разведки, включая управление коптером и применение методов радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что в стартовой игре приняли участие 125 юношей и девушек из Тверской, Белгородской, Московской областей и города Москвы в возрасте от 15 до 16 лет. А соблюдение порядка и безопасности во время игры обеспечивали 40 специально подготовленных инструкторов и 40 игровых техников.