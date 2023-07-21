Четверть москвичей готовы сдать биометрию для покупки алкоголя и табака
Жители Москвы, выразившие готовность сдать биометрические данные, чтобы покупать алкоголь и сигареты, объяснили свое решение тем, что такая мера поможет предотвратить продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Об этом со ссылкой на исследование сервиса SuperJob пишет радиостанция «Говорит Москва».
Сдать биометрические данные для покупки алкоголя готовы 26% москвичей. При этом 66% участников исследования выступили против, так как сомневаются в безопасном хранении своих биометрических данных.
Ради табака сдать биометрию готовы 27% жителей столицы. При этом женщины отвечали согласием чаще мужчин (32% против 21%). Против же выступили 59% респондентов.
Ранее клиенты банков, сдавшие биометрию, начали получать уведомления от финансовых организаций о передаче их данных в государственную Единую биометрическую систему. В «Сбере» отметили, что у граждан есть право отказаться от передачи своих данных. В таком случае требуется информирование банка об отказе и после этого данные удалят из системы.