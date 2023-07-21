Четверть москвичей готовы сдать биометрию для покупки алкоголя

Жители Москвы, выразившие готовность сдать биометрические данные, чтобы покупать алкоголь и сигареты, объяснили свое решение тем, что такая мера поможет предотвратить продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Об этом со ссылкой на исследование сервиса SuperJob пишет радиостанция «Говорит Москва».

Сдать биометрические данные для покупки алкоголя готовы 26% москвичей. При этом 66% участников исследования выступили против, так как сомневаются в безопасном хранении своих биометрических данных.

Ради табака сдать биометрию готовы 27% жителей столицы. При этом женщины отвечали согласием чаще мужчин (32% против 21%). Против же выступили 59% респондентов.