Большинство граждан России высоко оценивают работу Путина

Подавляющее большинство россиян (76%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, Об этом свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение» ФОМ.

Социологи задали вопрос: как президент работает на своем посту. 76% опрошенных ответили, что хорошо, 12% — скорее плохо, 13% — затруднились с ответом. Как следует из результатов социсследования, 74% респондентов доверяют российскому лидеру.

Скорее не доверяют — 15%. 11% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос провели с 14 по 16 июля в более 100 населенных пунктах 53 российских краев и областей. Свое мнение в интервью специалистам высказали 1500 респондентов. Социологи оценили статистическую погрешность в 3,6%.

В предыдущем опросе ФОМ, результаты которого опубликовали 30 июня, более 70% россиян высказали мнение, что Путин хорошо работает на своем посту.