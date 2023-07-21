Экс-бойцы ЧВК "Вагнер" продают наградные знаки и медали в интернете

В интернете замечены объявления о продаже наград ЧВК «Вагнер» за участие в СВО и более ранние памятные знаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» и ссылается на комментарий одного из бывших бойцов, который выставил на продажу целый комплект наград.

На специализированных сайтах и в ломбардах появляются наградные знаки, именные жетоны и медали бывших бойцов, желающих продать артефакты. При этом среди объявлений встречаются и реплики, их продают меньше чем за тысячу рублей, а за оригинальный комплект медалей «Бахмутская мясорубка», например, просят 100 тыс. За 40 тыс. руб. продавцы отдают медали «За взятие Соледара». Более ранние награды ЧВК имеют более высокий спрос и цену, так как найти в интернете их сложнее.

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Канал побеседовал с одним из экс-бойцов, который подписал контракт на службу в колонии, а теперь продает свои награды за ранение, «За отвагу» и за участие в «Проекте К», то есть за вербовку заключенных. Мужчина объяснил, что они не имеют для него ценности, так как на СВО он шел не за медалями. Уточняется, что все они обойдутся покупателю в 150 тыс. руб., которые продавец хочет потратить на обучение сына.

«Бойцы продают награды так же, как после Афгана и Чечни. Из-за необходимости. В 90-х годах это продавалось, в начале 2000-х. Всем известно: есть черный рынок», — заявил владелец антикварной лавки. Он же отметил, что награды пользуются спросом у коллекционеров, для которых важно, чтобы за реликвией стояла личная история.

В середине июня по этому поводу высказался в своем Telegram-канале Евгений Пригожин. Тогда на «Авито» появились объявления, авторы которых готовы были продать комплект из медали и памятного знака за 7 тыс. руб.

«Я думаю, что медали ЧВК «Вагнер» продает кто-то из родственников погибших. Такое возможно. Вы же не удивляетесь, когда продают медали Великой Отечественной войны. То же самое происходит сейчас. ЧВК «Вагнер» крайне популярна в народе, поэтому загибают соответствующие цены», — основатель ЧВК, который не рекомендовал покупать памятные знаки по объявлениям.