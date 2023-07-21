Советник главы Крыма призвал не снимать видео с Крымского моста

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей и гостей полуострова из соображений безопасности не снимать Крымский мост, в том числе при остановке движения и объявлении сигнала тревоги.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Крючкова, с объекта убирают людей и машины при любой теоретической угрозе.

При этом он попросил граждан сохранять спокойствие в подобных ситуациях и не использовать телефоны.

«Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — сказал советник.

Ранее Крымский мост был временно закрыт, звучал сигнал воздушной тревоги.