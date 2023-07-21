Уволенным россиянам дали совет по поиску нового места работы

Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян дал рекомендации по поиску новой работы тем, кто был уволен с предыдущего места трудоустройства. В беседе с «Лентой.ру» специалист предложил две стратегии, которые можно использовать в зависимости от обстоятельств увольнения.

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В случае, если увольнение произошло по некритической для следующего работодателя причине, человеку стоит получить обратную связь от уволившего его начальника и проанализировать сделанные ошибки, объяснил Мурадян.

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«Нужно получить обратную связь и понять, какая ошибка была допущена, чтобы предотвратить ее повторение в дальнейшем. Без этого любые дальнейшие действия бессмысленны. Неплохо было бы пройти качественную профориентацию с экспертом, который поможет разобраться с направлением, в котором стоит двигаться. Либо можно самостоятельно построить стратегию того, куда я иду — самостоятельную профдиагностику. После этого нужно составить хорошее резюме и "причесать" социальные сети, чтобы выглядеть как достойный кандидат», — объяснил эксперт.

Если же обстоятельства увольнения могут разрушить будущую карьеру, то, по словам собеседника «Ленты.ру», стоит согласиться на уход на условиях компании и попросить работодателя взамен дать хотя бы нейтральную характеристику. В случае, если это невозможно, стоит рассмотреть возможность смены вида деятельности, добавил он.

«В этом случае лучше сменить профессию, при этом далеко не уходя от предыдущего вида деятельности. То есть понять, какие soft skills у человека есть и в какой профессии их можно будет применить. Когда мы поняли, куда двигаемся, составили резюме, список компаний, далее нужно откликаться разным способом, пока нас не позовут на собеседование», — уточнил специалист.

Говоря о причинах увольнения на собеседованиях, желательно быть правдивым, однако стараться максимально сглаживать углы, рассказал Мурадян.

«Надо говорить правду, но при этом без оскорблений и перехода на личности. Не стоит называть бывшего начальника дураком, лучше все же сглаживать углы», — заключил HR-эксперт.