Россиянка попала в турецкую реанимацию с неизвестным диагнозом

Турецкие медики не могут определить заболевание 36-летней россиянки, которая поступила в реанимацию с резкой болью в животе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Женщина кричит от резкой боли в животе, но врачи не могут понять, в чем дело. Медики уверены в одном: пациентка не переживет полет в Россию на обычном самолете, ей требуется санитарный борт», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что туристка прилетела в Анталью с мужем, двумя дочерьми и племянницей из Владивостока. Здоровье женщины ухудшилось уже на второй день поездки.

Канал утверждает, что муж туристки хочет транспортировать ее в московскую больницу имени Пирогова, но турецкие медики не дают на это разрешения, уверяя, что Кристина не выживет.

До этого стало известно, что туристка из Швейцарии, обедавшая в таверне в селе Апокоронас на Крите, получила ранение в плечо.

По версии правоохранителей, 46-летняя женщина случайно получила ранение, пуля прошла по касательной. В село прибыла полиция для выяснения обстоятельств случившегося.