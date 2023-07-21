В Домодедово отремонтируют более 4,5 км дорог по запросу жителей

В Домодедове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к ремонту участка дороги от деревни Гальчино до улицы Центральной в селе Лобаново. К ремонту дорогу предложили жители в ходе голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Сейчас дорожные службы проводят работы по фрезерованию, затем приступят к укладке нового покрытия, для которого им потребуется свыше 4,6 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Протяженность ремонта составит более 4,5 км.
Ежедневно по этой дороге проезжает порядка 5 тысяч автомобилистов, и после ремонта проезд к трассе М-4 «Дон», ж/д станции, остановочным пунктам, школе, администрации и другим местам социального притяжения станет удобнее и безопаснее.
Всего в округе в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют 8 региональных дорог общей протяженностью более 24 км, 9 км из них уже обновили. Также в рамках ремонтного сезона покрытие отремонтировали на 4 муниципальных дорогах.