В Домодедово отремонтируют более 4,5 км дорог по запросу жителей

В Домодедове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к ремонту участка дороги от деревни Гальчино до улицы Центральной в селе Лобаново. К ремонту дорогу предложили жители в ходе голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сейчас дорожные службы проводят работы по фрезерованию, затем приступят к укладке нового покрытия, для которого им потребуется свыше 4,6 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Протяженность ремонта составит более 4,5 км.

Ежедневно по этой дороге проезжает порядка 5 тысяч автомобилистов, и после ремонта проезд к трассе М-4 «Дон», ж/д станции, остановочным пунктам, школе, администрации и другим местам социального притяжения станет удобнее и безопаснее.