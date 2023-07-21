Россиян призвали отказаться от съемки видео с Крымского моста

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

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Он напомнил, что в настоящее время страна живет в условиях специальной военной операции (СВО), украинские войска уже дважды наносили удары по магистрали через Керченский против.

Чиновник добавил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность.

«Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — подчеркнул Крючков. Он добавил, что в настоящее время движение по Крымскому мосту возобновилось.