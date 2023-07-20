Протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей завели на «Кинопоиск»

Роспотребнадзор составил административный протокол на интернет-сервис «Кинопоиск» за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом в четверг, 20 июля, сообщили РИА Новости в суде.

© Вечерняя Москва

— Административный протокол в отношении ООО «Кинопоиск» зарегистрирован 20 июня, — сказано в сообщении.

Регистрацию протокола одобрил Замоскворецкий суд Москвы, однако дата рассмотрения пока не назначена. Компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Самое жесткое наказание за подобное правонарушение — приостановление деятельности на 90 суток, передает РИА Новости.

13 июля Останкинский суд Москвы оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр «Иви» из-за некорректной возрастной маркировки фильма «Идеальный незнакомец» с демонстрацией ЛГБТ-отношений. В свою очередь Мещанский суд Москвы вынес штраф 18 июля телеканалу ТВ-3 за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.