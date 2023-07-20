В Ростовской области более 1,8 тысячи выпускников получили аттестаты с отличием
В Ростовской области более 1,8 тысяч выпускников получили аттестаты с отличием. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Всего аттестаты с отличием получили 1836 выпускников в Ростовской области. При этом 377 из них также получили медаль «За особые успехи выпускнику Дона».
Помимо этого, в Ростовской области были подведены предварительные итоги ЕГЭ-2023. Всего в регионе сдали ЕГЭ 16065 человек. Из них 14674 являются выпускниками текущего года, ещё 1091 – выпускники прошлых лет и 278 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.
«Если в 2022 году на максимальные сто баллов были оценены 107 работ, то в этом году их количество выросло до 149. Увеличилось число выпускников, получивших 100 баллов по двум из числа сдаваемых предметов: в прошлом году таких участников было шесть, в этом году – 14. Трое выпускниц этого года сдали на максимальный балл три предмета, тогда как в 2022 году 300 баллов набрала только одна участница», – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Ранее выпускник рассказал, как сдать ЕГЭ на максимальный балл.