В Ростовской области более 1,8 тысячи выпускников получили аттестаты с отличием

«Если в 2022 году на максимальные сто баллов были оценены 107 работ, то в этом году их количество выросло до 149. Увеличилось число выпускников, получивших 100 баллов по двум из числа сдаваемых предметов: в прошлом году таких участников было шесть, в этом году – 14. Трое выпускниц этого года сдали на максимальный балл три предмета, тогда как в 2022 году 300 баллов набрала только одна участница», – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.