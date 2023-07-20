Гражданина Индии госпитализировали в России с подозрением на холеру

Гражданина Индии, прибывшего из Дели в Россию, госпитализировали в Тамбовской области с подозрением на холеру. Об этом в четверг, 20 июля, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

— Пациент госпитализирован в медицинское учреждение, состояние удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Роспотребнадзор организовал противоэпидемические мероприятия в гостинице для мигрантов, которая находится в Рассказовском районе, где проживал госпитализированный гражданин Индии.

Во время лабораторных исследований, которые провел Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Тамбовкой области, был установлен холероподобный возбудитель.

На данный момент ведомство проводит оперативные мероприятия по недопущению распространения инфекции и предотвращения эпидемической ситуации, пишет официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.