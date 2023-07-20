В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и ветра

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 21 июля. По данным крымского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, днем с градом, грозы, шквал 15-20 м/ с", - говорится в сообщении.